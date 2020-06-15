الأزهر:ارتداء الكمامة الدوارة وبيعها والتجارة فيها جريمة ..فيديو

قال الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى ب الأزهر الشريف ، إن الذى يستخدم الكمامة الدوارة يأثم لأنها تسبب ضررا، مؤكدا أن الاديان كلها توصى بالحفاظ على النفس.





وأضاف الشيخ صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن الإنسان الذى يساهم فى ضرر البشرية يأثم ولا يجوز ارتداء الكمامة الدوارة وبيعها والتجارة فيها جريمة لانها تساهم في نشر الوباء.





وتابع أنه يجب ألا يقبل أى شخص أن يرتدى كمامة مستخدمة، ومن يستخدمها ويساهم فى نشر الوباء يأثم شرعا.





وأوضح أن ناقل العدوى متعمد ويعلم جيدا أنه حامل لفيروس كورونا فهو يأخذ حكم القاتل المتعمد فى الشرع.



