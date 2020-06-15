واتساب تتيح خدمة الدفع الإلكترونى لبعض المستخدمين .. فيديو

قام تطبيق واتسآب WhatsApp بطرح خدمة الدفع الإلكترونى لبعض مستخدميه، لتمكينهم من إرسال واستقبال الأموال إلى الأفراد أو الشركات المحلية، مع إرفاق الصور والمستندات.





وبحسب وكالة رويترز فإن تطبيق واتسآب المملوك لشركة فيسبوك قام بإتاحة الخدمة حتى الآن للمستخدمين في البرازيل، حيث سيقوم بالتوسع في تفعيل الخدمة لكل مستخدميه في جميع أنحاء العالم.









وتسمح خدمة الدفع الإلكترونى بإرسال الرسائل و الصور والمستندات وحتى إرسال مقاطع فيديو مثل طريقة التراسل أو الدردشة العادية في واتسآب بين المستخدمين، حيث تم اختبار الخدمة في الهند في عام 2018، ولكن تعتبر البرازيل هى أول دولة في العالم تحصل على الخدمة.





وستخدم تطبيق واتسآب في البرازيل أكثر من 120 مليون مستخدم، وهى ثانى أكبر سوق للتطبيق، وتعتبر الخدمة الجديدة بمثابة تسهيل عميات الدفع وإرسال واستقبال الأموال خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، صرح مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، إن الشركة تعمل على إتاحة خدمات أكثر في تطبيق واتسآب لمساعدة الشركات والمششروعات الصغيرة.



