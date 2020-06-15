ليفربول يحتفل بـ عيد ميلاد محمد صلاح بنشر أول حوار بعد انضمامه
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:09 م
محمد صلاح
واصل فريق ليفرول الانجليزي الاحتفال بـ عيد ميلاد محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الاول اليوم ونشر مقاطع من أول حوار لـ محمد صلاح عقب انضمامه للفريق.
ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صور لـ محمد صلاح وعلقت :" في يوم ميلاده، لنستعرض معًا أبرز ما جاء في حوار الملك المصري محمد صلاح مع موقع ليفربول الرسمي في ديسمبر 2017 بعد 3 أشهر من انضمامه للريدز".
واضافت : " علم أن الفريق لم يفز بالدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة، لهذا أتمنى أن أفوز به مع ليفربول. لدينا فريق رائع، ومدرب رائع، لذا كل شيء جيد داخل النادي، وأثق في أننا نستطيع الفوز بالألقاب سويًا ".
وتابعت :" "الأمور تسير على ما يرام هنا، لكنني أعتقد أنني أستطيع أن أكون أفضل بنسبة 100 بالمئة. أستطيع التطور على عدة أصعدة، لهذا علي مواصلة العمل بقوة والتطلع للأمام".
وأكملت :" "أشعر بالسعادة حينما تقوم الجماهير بغناء اسمي. أتمكن من سماعهم على أرضية الملعب ويجعلونني سعيدًا. أتوجه بالشكر لهم على هذا. حقًا أنا أحترمهم كثيرًا. أن تقوم الجماهير بغناء اسمك عقب ثلاثة أشهر فقط شيء كبير للغاية بالنسبة لي ويعني لي الكثير".
وأضافت : " "يورغن كلوب شرح لي لماذا يريد ضمي. قال لي أنه يعلم جيدًا رغبتي في العودة إلى إنجلترا. شرحت له كل شيء وكان ذكيًا للغاية وقال لي:" "واثق من أننا سنعمل سويا بشكل جيد". لهذا أنا سعيد للغاية بتواجدي مع هذا الفريق داخل هذا النادي .. في يوليو 2017، أعلن نادي ليفربول حصوله على خدمات صلاح بالتوقيع معه على عقد طويل الأمد، ليرتدي المصري القميص رقم 11، الجماهير كانت متحمسة للغاية، وبعد فترة كان لديهم كل الأسباب ليكونوا هكذا…
وأكمل موقع الفريق : "ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992، وبعد 16 عامًا شارك في أولى مبارياته. وكشف لنا عن بدياته في عالم كرة القدم وكيف دخل العالم الاحترافي حتى أصبح لاعبًا في صفوف الريدز"
وتابعت : " وهنا انتهى حوارنا مع الملك ولكن رحلته مع الريدز لم تنتهي، رحلة شهدت على حصد الألقاب وستشهد على المزيد"
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يحتفل اليوم الاثنين، محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، وهو جالس على عرش الساحرة المستديرة.