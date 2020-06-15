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محافظ الفيوم: التصالح في مخالفات البناء القديمة ولا تهاون في الجديدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:56 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه خلال الفترة الأخيرة زاد الإقبال على قانون التصالح، مشيرا الي أنه سيتم التعامل بالتصالح مع المخالفات القديمة ولا تهاون مع المخالفات الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»،  هناك تعاون من الأهالي بإزالة مخالفات دون انتظار الحملات.

وأوضح أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة يتم على حد سواء وهناك حالة لمخالفة بناء على أرض إحدى السيدات وتم تنفيذ الإزالة لتمكينها من أرضها.

وأشار إلى أن القانون ينص على نسب البناء في الأراضي الزراعية ولكن هناك تعدي على هذه النسب وعدم الحصول على تراخيص وهو ما يؤثر على شبكة المرافق.

وأكد المحافظ أن المواطن يساهم في انتشار المخالفات بشراءه وحدات في عقارات مخالفة مؤكدا انه لن يسمح بترك أي عنصر في منظومة المخالفات سواء موظف أو مقاول أو صاحب عقار.
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