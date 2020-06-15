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محافظات

بالزغاريد والطبل البلدي.. أهالي الدلجمون بالغربية يستقبلون سيدة بعد شفائها من كورونا .. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:10 م
أهالي الدلجمون بالغربية
أهالي الدلجمون بالغربية يستقبلون سيدة بعد شفائها من كورونا
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أحمد على

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم احتفالية كبري بإطلاق الزغاريد والطبل البلدي والمزمار لاستقبال سيدة متعافية من عدوي "كورونا" عقب خروجها من مستشفي العزل وتحول نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية بالزغاريد.


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وأطلق أهالي وسيدات القرية "الزغاريد " من البلكونات وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية، حيث كانت السيدة المصابة بفيروس كورونا تم نقلها إلى مستشفى العزل بكفر الزيات.


وقضت السيدة عدة أيام بمستشفي العزل لتلقي العلاج اللازم حتى شفائها من الفيروس وبمجرد وصولها إلى قريتها استقبلها الأهالي بالطبل البلدي والزغاريد.


في سيااق متصل أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للعزل الصحي، برئاسة الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، عن تعافى 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم .


وجاءت نتيجة عيناتهم إيجابية وخضعوا للعلاج لمدة 14 يومًا، ثم عمل فحص عيناتهم مرة أخرى وتحولت إصابتهم من إيجابية لسلبية وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم .
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