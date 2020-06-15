حكم بأحقية صوت القاهرة لملكية تسجيلات أم كلثوم .. تفاصيل

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما واجب النفاذ لا يجوز الطعن بالنقض عليه وذلك لصالح شركة صوت القاهرة بملكية تسجيلات أم كلثوم.





وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 686 لسنة "8" ق.. بإلزام شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" بأن تؤدي لشركة "ستارز" مبلغا وقدره "2 مليون و46 ألفا و303 جنيهات" ومبلغ 40 ألفا و70 دولارا أمريكيا، وغرامة تأخير بواقع 2% شهريا من تاريخ 1 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد.. وذلك ناتج استغلال شركة صوت القاهرة لمصنفات المطربة أم كلثوم.





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ولم تنفذ شركة صوت القاهرة حكم المحكمة بسدادها للمبلغ، مما اضطر شركة "ستارز" إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التنفيذي على محتويات مقر شركة "صوت القاهرة" الكائن في 51 شارع سبيل الخازندار قسم الوايلى بالقاهرة.



