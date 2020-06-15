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تعليم

7 شروط لشغلها .. وظائف خالية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:35 م
عبد الرازق دسوقي
عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم، عن حاجة المستشفى الجامعي لشغل وظائف أطباء مقيميــن في جميع التخصصات الطبية.

وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، يرجى زيارة موقع جامعة كفر الشيخ .

وأوضحت الجامعة، أن إجراءات التقدم للإعلان، من خلال تقديم الطلبات شخصيًا مع المستندات المطلوبة باسم أ.د/عميد كلية الطب البشرى في موعد غايته أسبوعين من اليوم التالي للنشر، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد ميعاد التقدم ولا تقبل التوكيلات.

التخصصات المطلوبة

عدد 1 جراحة القلب والصدر                   عدد 3 الباطنة العامة
عدد 2 الكبد والجهاز الهضمي                 عدد 2 الباثولوجيا الإكلينيكية
عدد 1 الأشعة التشخيصية                     عدد 3 جراحة العظام
عدد 3 النساء والتوليد                          عدد 3 الجراحة العامة
عدد 2 أمراض القلب                           عدد 1 طب السمع والاتزان
عدد 2 الأمراض الجلدية والتناسلية              عدد 2 علاج الأورام
عدد 1 الطب الطبيعي                         عدد 2 الأمراض الصدرية
عدد 2 الأنف والأذن والحنجرة                  عدد 3 طب الأطفال
عدد 2 جراحة الأوعية الدموية                  عدد 5 التخدير
عدد 1 جراحة المسالك البولية                  عدد 1 طب وجراحة العيون
عدد 4 العناية المركزة                          عدد 2 جراحة المخ والأعصاب
عدد 2 الأمراض العصبية والنفسية


الشروط 

- يشترط في المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها استيفاء الشروط الآتية :-
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ولا تقبل الطلبات من الشهادات المعادلة.
3- أن يكون المتقدم قد أمضى سنة الامتياز كاملة وقت الإعلان.
4- أن يكون المتقدم من خريجي العام الجامعي (2016/2017)، (2017/2018).
5- ألا يكون المتقدم قد رشح أو شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة كفرالشيخ من قبل.
6- ألا يكون قد تم ترشيحه أو تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الجامعية أو معيد بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972.
7- من تم ترشيحه أو تعيينه بوظيفة طبيب مقيم طبقا لهذا الإعلان لا يحق له بعد ذلك التقدم لأى وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المعاونة بمستشفيات جامعة كفر الشيخ أو كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

المستندات المطلوبة
- شهادة البكالوريوس – شهادة تقدير المواد – شهادة أداء سنة الامتياز
- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس (4×6).
- تحديد الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفر الشيخ
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