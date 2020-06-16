مياه كفر الشيخ تسعى لحصول محطة صرف صحي الحامول على شهادة TSM

شدد المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة معالجة صرف صحي الحامول (أبو منيسي) لتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.





وأوضح رئيس مياه كفر الشيخ فى تصريحات له اليوم، أنه من المقرر رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 10 آلاف م3/ يوم إلى 20 ألف م3/ يوم، وتخدم المحطة حوالى 30 ألف مواطن.





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وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.





وأشار رئيس الشركة إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة TSM بكفر الشيخ لتصل حاليا إلى 16 محطة منهم 11 محطة معالجة صرف صحي و5 محطات مياه شرب.