وإعادة فتح شارعين..حملة لإزالة الأكشاك المخالفة بمدينة العريش

نفذ مجلس مدينة العريش ب شمال سيناء ' حملة لإزالة الاكشاك المخالفة والتى لم يصدر لها تراخيص في نطاق العاصمة' تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ".





ووجه اللواء ماجد محمد رئيس مدينة العريش ' قسم الإشغالات' بعمل حصر لكافة الإشغالات الخاصة بالأكشاك والتحقق من تراخيصها وازالة المخالف منها سواء المنتهي ترخيص او مخالف الموقع أو المساحة الزيادة.

حيث تم إزالة أحد الأكشاك بمنطقة غرناطة من موقعه والإقرار بعدم العودة للنشاط مرة اخري .





وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعمل متابعة يومية للتعديات علي أملاك الدولة و مخالفات البناء ' ووقف الإنشاءات الجارية والصادر لها تراخيص بشكل مؤقت ' الي حين ترتيب الأوضاع وحصر المخالفات.

ونفذ مجلس المدينة أمس الاثنين حملة ازالات مكبرة ' تم خلالها تنفيذ بعض قرارات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة ' بمناطق شارع العشرين المتفرع من شارع الخزان بحى الزهور.



حيث تم فتح شارع من الجانبين، وازالة سور على باركنج بجوار مسجد شراب .