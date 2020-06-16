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تعليم

لدينا بنك رقمي للأسئلة.. جامعة بدر تعلن خطوات أداء الامتحانات الإلكترونية بجميع كلياتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:52 م
جامعة بدر
جامعة بدر
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قســـم التعليــم
أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات نهاية العام لجميع كليات الجامعة تعقد حاليًا إلكترونيًا وعن بُعد بضوابط صارمة للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين بالجامعة، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد والعالم من جائحة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تمتلك بنية تحتية إلكترونية ومعلوماتية للشبكات على أعلى مستوى منذ بداية نشأتها تجعلها تطبق منظومة "الإمتحانات عن بُعد" بكل دقة وسهولة وحزم؛ مضيفًا أن الجامعة تمتلك نظام التعليم الإلكترونى "LMS"  المطبق فى  كبرى الجامعات العالمية والتى تتعاون مع "جامعة بدر" فى شتى المجالات العلمية والبحثية.

كشف الدكتور إبراهيم القلا، أنه فى مطلع شهر "يناير"، قبل تصاعد أزمة فيروس "الكورونا" إتخذت الجامعة قرارًا بتحويل "الإمتحانات الورقية" إلى "إمتحانات رقمية".. موضحًا أنه بناءً على ذلك القرار، تم إنشاء "البنك الرقمى" للأسئلة ومنصة للامتحانات ليكون مصدرًا يُستمد منه الإمتحانات الرقمية ومرجعية يستخدمها الطلاب فى أى وقت طوال العام فى جميع كليات الجامعة وبه منصة لتدريب الطلبة عليه، مما يجعله مستعد للامتحانات الرقمية فى أى وقت.

أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بدر هى الأولى على مستوى الجامعات المصرية، التى تطبق نظام "البنك الرقمى" لجميع كلياتها بالكامل بدون إستثناء لتيسير عملية الدراسة لجميع طلابها.

قال الدكتور إبراهيم القلا،  تم الإستعانة بالخبراء الأجانب ومكتب عالمى فى مجال تصميم البرامج التعليمية الرقمية لتصميم "منصة الامتحانات الإلكترونية".. كاشفًا أنه تم عقد ثلاث إمتحانات تجريبة رقمية عن بُعد، للاطمئنان على المنظومة قبل بداية الامتحانات الأساسية.

أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تصميم منصة الإمتحانات الجديدة لكى تعمل على أجهزة الكمبيوتر فقط بإستخدام برنامج "Respondus lockdown browser" 

دون إستخدام التليفون المحمول لما يحدث فيه من اختراقات لا حصر لها .

نوه الدكتور إبراهيم القلا، أنه تم لفت نظر الطلاب إلى الإرشادات الواجب إتباعها في حالة انقطاع شبكة الأنترنت لإستكمال الإمتحان.. منوهًا أنه تم التواصل مع كل الطلبة بالكامل، للتأكد من تشغيل البرنامج الخاص بتأدية الإمتحان وحل جميع المشاكل الفنية الخاصة بأجهزة الطلبة، بالتعاون مع قسم الـ"IT" بالجامعة.

تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير رقم تليفونى "خط ساخن"، لحل أى مشاكل قد تحدث أثناء سير الإمتحانات، مضيفًا أن البرنامج الذى تستخدمه الجامعة فى الإمتحانات الرقمية مطبق فى أكثر من (5) آلاف جامعة ومؤسسة تعليمية دولية على مستوى العالم.
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