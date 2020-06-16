هربا من "المعايرة بـ كورونا".. انتحار مريض أثناء سحب العينة داخل مستشفى حميات قنا

أنهى مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حياته بالقفز من الطابق الثالث، أثناء إجراء مسحة له داخل مستشفى حميات قنا





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا ، بمصرع مبارك.م.ح ، عامل 58 عامًا ، قيم بقرية السمطا قبلى التابعة لمركز دشنا، أثناء قفزه من الطابق الثالث بمستشفى حميات قنا.









أكد مصدر بالمستشفى، أن المريض محبوس على ذمة قضية، وتم حجزه مساء أمس بالمستشفى، وأثناء اجراء مسحة طبية له داخل المستشفى، رفض عمل المسحة وحاول الهروب، بالقفز من الطابق الثالث فسقط جثة هامدة فى الحال.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم إخطار النيابة التى بدأت معاينة الجثة و المكان لكشف ملابسات الواقعة.



