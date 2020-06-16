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مرأة

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:19 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت جيهان خليل على جمهورها مرتدية فستان أنيق باللون الأحمر الناري، بتصميم قصير مع البيلسية، ووضعت الحزام من تصميم الفستان على منطقة الخصر لتبرز رشاقتها اللافتة.

واستكملت إطلالتها الأنيقة بارتداء الساعة الرقيقة في اليد، مع الأقراط البسيطة في الأذن، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود على أحدث صيحات الموضة.

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وظهرت جيهان خليل باللمسات الجمالية الناعمة التي تحدد ملامحها الجميلة، فاختارت اللون البني الهادئ في الشفاه، مع رسم العين بطريقة بسيطة بالكحل الأسود مع لمسات هادئة من البلاشر.

واعتمدت في الظهور على تسريحة شعر الذيل حصان، مما خطفت أنظار الجمهور بطريقة كبيرة.
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