وزير الطيران: إلزام الركاب القادمين لمصر من الدول المتفشي بها كورونا بتحليل pcr



أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران ، أنه بالنسبة لتحاليل الـ pcr، ستحدد وزارة الصحة الدول المتفشي بها الوباء بعد مراجعة منظمة الصحة العالمية، وبناءً عليه سيتم مخاطبة ركابها.











وقال وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة الطيران ، إن الدولة المصرية لن تستطيع إلزام ركاب كل الدول بإجراء التحليل سوى فقط الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء.

















وأضاف وزير الطيران، أنه لن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي على الطائرات أو تقليل المقاعد، مؤكدا أن ذلك بعد مراجعة المنظمات العالمية، التي أشارت إلى الخسائر الفادحة والتكاليف على الركاب، لذا سيتم تطبيق جميع الإجراءات على الطائرة.











ويعقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.







