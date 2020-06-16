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أخبار البلد

وزير الطيران: تضاعف نشاط الشحن الجوي بعد تحويل الطائرات من ركاب لنقل البضائع

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:49 م
مؤتمر وزير الطيران
مؤتمر وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنه تمت مضاعفة نشاط الشحن الجوي خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التي تمر بها بدول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية وإغاثات وبضائع.
 

وقال وزير الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، إنه يتوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوي خلال العامين المقبلين.


وأوضح أن مصر للطيران كان لها السبق في تحويل طائرات مصر للطيران من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع، مشيرا إلى أن شحنات البضائع على طائرات الركاب كان يرافقها طواقم ضيافة جوية لتفقد البضائع على متن الطائرة.


ويعقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.


وكان وزير الطيران أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.
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