قوات الحشد الشعبي تساعد في دفن ضحايا كورونا بالعراق.. فيديو





أقرا أيضا





وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم فحص ١٠١٣٥ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٣٨٠٠٠٥ حالات .







