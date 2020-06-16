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قوات الحشد الشعبي تساعد في دفن ضحايا كورونا بالعراق.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:57 م
قوات الحشد الشعبي
قوات الحشد الشعبي بالعراق
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها ارتفاع جديد بأعداد وفيات كورونا نهاية الأسبوع الماضي، ويظهر فيديو من ضواحي مدينة النجف قوات الحشد الشعبي وهي تساعد في حفر قبور ودفن ضحايا الجائحة بمقبرة خاصة هناك.


وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، تسجيل 1106 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى ٢١٣١٥ حالة.

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وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم فحص ١٠١٣٥ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٣٨٠٠٠٥ حالات .


وأكدت الوزارة شفاء 1150 مصابا من فيروس "كورونا"، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء في العراق إلى ٩٢٧١ حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات في البلاد إلى ٦٥٢ حالة وفاة.
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