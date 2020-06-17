بتكلفة 100 مليون جنيه وبطول 350 مترًا.. نفق أحمد عرابي متنفس جديد للقضاء على الكثافة المرورية في الشرقية

تستعد محافظة الشرقية للانتهاء من إنشاء نفق أحمد عرابي والذي يربط شرق وغرب مدينة الزقازيق من خلال حارتين مروريتين أسفل خط السكك الحديدية، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ وطوله حوالي 350 م ، وعرضه 14م، وسيساعد المشروع في خلق شريان مروري جديد وإحداث سيولة مرورية في مدينة الزقازيق.

النفق تنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه ويهدف إلى تقليل الكثافة المرورية بمنطقة شارع فاروق ومنطقة المحطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وربط المدينة شرقا وغربا مما يقلل الوقت والجهد.

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توقيع عقود إنشاء نفق سيارات بميدان عرابي فى الزقازيق بـ 103 ملايين جنيه





حالة من النشاط الملحوظ تشهده أعمال التنفيذ بالإضافة الي تكثيف أعمال الإنشاء ومضاعفة الجهد لإنشاء النفق والانتهاء منه في الوقت المحدد مع التكليف باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .





تعود فكرة إنشاء النفق الي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق عندما أعلن عن توقيع عقد بين المحافظة وشركة المقاولين العرب للبدء في أعمال وتنفيذ نفق سيارات بميدان عرابي بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 103 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة ليساهم في الربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على فك الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .





وأوضح محافظ الشرقية أن مشروع إقامة النفق مشروع دولة ويأتي في إطار الإهتمام بالبنية التحتية وخلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة ويقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب بتمويل ذاتي من المحافظة .

كان محافظ الشرقية قد قام بعقد عدة اجتماعات لبحث ومناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء نفق سيارات بميدان عرابي بمدينة الزقازيق وتم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لموقع النفق لتحديد المسار للبدء في تنفيذ أعمال الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء النفق ليُعد محور مروري جديد يساهم في توفير الوقت والجهد للمترددين على المدينة .





ومن المقرر ان يربط النفق شرق وغرب مدينة الزقازيق من خلال حارتين مروريتين أسفل خط السكك الحديدية، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ وطوله حوالي 350 م ، وعرضه 14م، وسيساعد المشروع في خلق شريان مروري جديد وإحداث سيولة مرورية في مدينة الزقازيق.





من جانبه فقد قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية، لعدد من مشروعات التجميل والتطوير الجارية بمدينة الزقازيق للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لسرعة انتهاء التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة .





كما اطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى 60 % وتابع بداية أعمال الحفر لوضع القواعد الخرسانية ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني ودخوله الخدمة في الموعد المحدد ليساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق,





وأوضح المحافظ أن النفق يساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وليعيد الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظة الشرقية.





وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجارية لتدخل الخدمة وتحقق الاستفادة للمواطنين.