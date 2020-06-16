منها المرور والدعاوى القضائية.. وزير الاتصالات: إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية أول يوليو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، موضحا أنه من المقرر في يوليو المقبل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة رقمية في جميع أنحاء الجمهورية.





كان ذلك أثناء كلمة وزير الاتصالات في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة".





وزير الاتصالات، أن الحزم تشمل خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن تتم إتاحة الخدمات للمواطنين عبر خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية عبر الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى. وأوضح





وأضاف وزير الاتصالات، أنه مع نهاية ٢٠٢٠ ستتم إتاحة كافة خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقميا.





وقال وزير الاتصالات، إنه تم ربط 5300 مبنى حكومي عبر شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط المبانى الحكومية التى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة في 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين من دون الاعتماد على شبكة الإنترنت.





وزير الاتصالات، إلى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. وأشار





وزير الاتصالات، أنه في إطار خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 ألف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة الى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمةوتشمل أيضا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة. وأوضح





كذلك تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي؛ مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم في انشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب واتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة كما سيساعد في التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعى حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية.





وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم تأسيس 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في جامعات إقليمية وهى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي "قنا"، ويجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم اطلاق عدد من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب؛ ومن أبرزها مبادرة" شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، واطلاق منحة "مستقبلنا .. رقمي" المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني.





وأكد وزير الاتصالات، أنه تم إطلاق مبادرة "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة، إضافةً إلى إطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية"؛ لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى.





وألمح وزير الاتصالات، إلى أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 مليون دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.





وقال وزير الاتصالات إنه تم ضخ استثمارات في العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضى مقارنة بـ6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت.





ولفت وزير الاتصالات إلى أن ذلك ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الانترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الانترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل الى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19 %.





واستعرض وزير الاتصالات، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات والذي يتيح تقارير شهرية حول مستوى جودة خدمات الاتصالات للشركات الأربعة في جميع أنحاء الجمهورية.





وتابع وزير الاتصالات " تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة".





وعقب كلمته؛ قام وزير الاتصالات بالرد على أسئلة المشاركين في اللقاء والتي تضمنت أهم الاستفسارات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن لها نصيب محدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية.



