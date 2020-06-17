علاج منزلي لالتهاب الزور.. العسل والليمون أبرزهما

و

تجنب

النشاط البدني الشديد يمكن ان يكون

للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه، حيث ان العرض الرئيسي لـ

التهاب الزور

هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز.