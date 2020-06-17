علاج منزلي لالتهاب الزور.. العسل والليمون أبرزهما
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:12 ص
علاج منزلي لالتهاب الزور
بالنسبة لمعظم الحالات الخفيفة من التهاب الزور، قد يكون كل ما تحتاجه هو المسكنات والتي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن تناولها بدون إشراف طبيبك. حيث يمكن استهلاك علاج منزلي لالتهاب الزور. وتجنب النشاط البدني الشديد يمكن ان يكون علاج منزلي لالتهاب الزور للتخلص من الألم والإزعاج الذي تسببه، حيث ان العرض الرئيسي لـ التهاب الزور هو الألم والتهيج في الحلق خاصة عند البلع؛ حيث يمكن لبعض المكونات ان تستخدم كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز.
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ويحدث التهاب الزور كجزء من استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد تؤدي استجابتك المناعية الطبيعية إلى التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الحلق، ولحسن الحظ هناك أكثر من علاج منزلي لالتهاب الزور، بما في ذلك :
1- خل التفاح :
يعتبر خل التفاح علاج منزلي لالتهاب الزور؛ حيث على خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على تخفيف التهاب الحلق عند استهلاكه بكميات صغيرة مع الماء الدافئ.
2- العرق سوس :
ويحتوي العرق سوس على صفات تشبه الأسبرين، مما يجعله علاج منزلي لالتهاب الزور، وقد يساعد في تهدئة التهاب الحلق عند تناول بشكل يومي.
3- العسل:
ويمكن للعسل أن يكون علاج منزلي لالتهاب الزور؛ حيث يساعد في تخفيف آلام الحلق ، خاصة عند دمجه مع الخل أو الأعشاب في الماء الدافئ ك.
4- الليمون :
وتحتوي مياه الليمون على فيتامين ج والذي يعتبر علاجا منزليا لالتهاب الزور، كما يحتوي على مركبات يمكن أن تهدئ التهاب الحلق وتساعد في الشفاء.
5- الغرغرة بالماء المالح :
وتعتبر الغرغرة كل ساعة بالماء المالح الدافئ واحد من علاج منزلي لالتهاب الزور، والذي يساعد على تقليل التورم وقد يخفف من ألم الحلق.