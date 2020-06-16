مساعد الوزير: لم يتم تحديد موعد صرف الكمامات مع التموين .. ونستهدف 40 مليون كمرحلة أولى.. فيديو

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنه سيتم الاهتمام مواصفات الجودة للكمامات التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين ، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة.





وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on ولم يحدد موعد توزيعها، مؤكدًا أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين





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وتابع مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن "الكمامة" ستعامل معاملة أي سلعة تموينية يتم صرفها للمواطنين .





وأشار المهندس أيمن حسام الدين إلى ان الوزارة لديها شبكة توزيع تضم 40 ألف منفذ، مؤكدا أن قاعدة المستفيدين تتجاوز 64 مليون مستفيد على السلع التموينية وأكثر من 72 مليون مستفيد على الخبز.



