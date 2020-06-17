عبر برنامج التأمين الصحي الشامل.. البنك الدولي: شراكتنا مع الحكومة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت مارينا ويس ، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ، أن الاتفاق المبرم مع الحكومة بـ400 مليون دولار لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل، يأتي في اطار مساندة الحكومة المصرية.





وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن الاتفاق يعزز توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، بالإضافة لتقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص".





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يشار إلي أن قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، يحدد قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في "استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030".





ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.





ويدعم البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر العديد من المشروعات ، على رأسها مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.



