نشرة الفن| ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. عمر طاهر عن تجسيد محمد رمضان لحياة أحمد زكي: ثقة في الله مش هينفع

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :









نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".













كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا جديدا.









علق الكاتب عمر طاهر على تناول السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي في مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان.













كتبت "أميرة مختار" ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، منشورًا جديدًا عن آخر تطورات حالة والدتها رجاء الجداوي.









دعم الفنان هاني رمزي ، زميله، الفنان شريف منير؛ بعد تعرض بناته للتنمر مؤخرا ، واتخاذه للاجراءات القانونية ضد المتنمرين.



