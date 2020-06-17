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رياضة

وضعت خطة عمل.. إدارة نادي القناة تبحث استعدادات عودة النشاط الرياضي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
عقد مجلس إدارة نادي القناة، برئاسة عماد الخواجة ، اجتماعًا مهمًا؛ في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضي .

وشهد الاجتماع وضع كل ما هو متاح من خطة عمل؛ لكي تتماشى كل الأمور مع تنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص عودة النشاط الرياضي.

حضر الاجتماع كامل أفراد المجلس برئاسة عماد الخواجة رئيس النادي ونائبه ايهاب نشأت وأمين الصندوق أحمد رزق والأعضاء المستشار أحمد عبد المقصود و محمد هاشم واحمد الهواري والمهندس محمد عناني.

وتواجد أيضًا المهندس كرم عيسى مدير النشاط الرياضي والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الطبية إضافة إلي مدير عام نادي القناة الكابتن مرسي السيد .

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