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ثقافة

بعد مرور 100 عام على ميلاده.. الملك فاروق الأول في عدد خاص بمجلة ذاكرة مصر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:43 م
الملك فاروق
الملك فاروق
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طارق موسى
أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا خاصًا من مجلة ذاكرة مصر، حول مئوية الملك فاروق الأول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر.

ويشمل هذا العدد من المجلة مقالات تحليلية يرافقها العديد من الصور، تشمل نشأة فاروق الاول وهواياته ونهايته في منفاه، والحياة السياسية، والاحزاب والبرلمان، ومؤامرات الاخوان، والتمهيد لثورة 23 يوليو، ومصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، والقصور والاستراحات الملكية.   

ولد الملك فاروق الأول في فبراير عام 1920، ورحل في عام 1965 في إيطاليا، وذلك بعد رحيله عن حكم مصر بثلاثة عشر عامًا.

ويحفل العدد بمساهمات قيمة من أكاديميين ومثقفين بارزين في مقدمتهم الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المجلة، والدكاترة لطيفة سالم واحمد زكريا الشلق وجمال شقرة، وآخرون.

تصدر المجلة برئاسة تحرير الدكتور سامح فوزي، وسكرتارية تحرير إيمان الخطيب، وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع "ذاكرة مصر" بموجب عقد اتفاق مع المكتبة بهذا الشأن.
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