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رياضة

أستون فيلا يحاول تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:52 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
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إسراء أشرف
يلتقي أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، مع شيفيلد يونايتد، على ملعب "فيلا بارك"، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وتعود اليوم، منافسات البريميرليج، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية تضمن سلامة اللاعبين.

ويواجه أستون فيلا، خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الـ19 قبل الأخير، بـ25 نقطة من 28 مباراة.


ويسعى "الفيلانز" لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، حيث أمام الفريق 10 مباريات فقط يمكنه أن يثبت من خلالها البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي مع نظيره آرسنال في تمام التاسعة وربع مساءً، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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