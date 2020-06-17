1.2 ٪ ارتفاع في عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 17 / 6 / 2020 "النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري في مصر عام 2019 . أصدراليوم الأربعاء الموافق 17 / 6 / 2020 "النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري في مصر عام 2019 .





ووفقا للمؤشرات الإحصائية، بلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 14950 (منهم 12236 ذكور بنسبة 81.8% ، 2714 إناث بنسبة 18.2% ) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2019 مقابــل 14777 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 1.2 % كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 6227 أجنبي بنسبة 41.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8723 أجنبي بنسبة 58.3%عام 2019 .





الدول الأوربية بعدد 3655 أجنبي بنسبة 24.4‏٪‏ ، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجنبي بنسبة 30.4%. وايطاليا بعدد 546 أجنبي بنسبة 14.9٪، وذلك عام 2019. يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 6423 أجنبي بنسبة 43.0% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1924 أجنبي بنسبة 30.0% أجنبي والصين بعدد 1197 أجنبي بنسبة 18.6% ، يليهابعدد 3655 أجنبي بنسبة 24.4‏٪‏ ، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجنبي بنسبة 30.4%. وايطاليا بعدد 546 أجنبي بنسبة 14.9٪، وذلك عام 2019. وعن التوزيع النسبي للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي 2018 و 2019 التوزيع النسبي للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا للنوع عام 2019،









الولايات المتحدة بعدد 678 أجنبي بنسبة 62.7 ٪‏ وكندا بعــدد 267 أجنبي بنسبة 24.7% ، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 185 أجنبي بنسبة 1.2 ٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 135 أجنبي بنسبة 0.9 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عـام 2019 . ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3326 أجنبي بنسبة 22.2٪ معظمهم من سوريا بعدد 1447 أجنبي بنسبة 43.5‏٪‏ وفلسطين بعدد 788 أجنبي بنسبة 23.7‏٪ ثم الدول الامريكية بعدد 1082 اجنبي بنسبة 7.2%، معظمهم منبعدد 678 أجنبي بنسبة 62.7 ٪‏ وكندا بعــدد 267 أجنبي بنسبة 24.7% ، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 185 أجنبي بنسبة 1.2 ٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 135 أجنبي بنسبة 0.9 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عـام 2019 .





وعن الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2019، تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصــــــــــــــــــر حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5563 ترخيص بنسبة 37.2 ٪ يليها مكاتب الاستثمار بعدد 5394 ترخيص بنسبة 36.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 2099 ترخيص بنسبة 14.0⸓ ، ثم مكاتب البترول بعدد 1894 ترخيص بنسبة 12.7 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطـــاع الخــــاص والاستثماري عام 2019.





الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2019 . يمثل الفنيون ومساعدو الاخصائيين العدد الأكبر من حيث بلغ 4626 أجنبي بنسبة 30.9 ٪ يليهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 4407 أجنبي بنسبة 29.5 ٪ ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 3235 أجنبي بنسبة 21.6 % من إجمالي عددوالاستثماري عام 2019 . وفيما يخص الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقًا لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام 2019،

الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4341 أجنبي بنسبة 29.0٪ ، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 2620 أجنبي بنسبة 17.5 ٪ ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 بنسبة 12.8 ٪ . ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725أجنبي بنسبة 11.5% ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبي بنسبة 10.3% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2019. يمثل نشاطالعدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4341 أجنبي بنسبة 29.0٪ ، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 2620 أجنبي بنسبة 17.5 ٪ ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 بنسبة 12.8 ٪ . ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725أجنبي بنسبة 11.5% ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبي بنسبة 10.3% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2019.



