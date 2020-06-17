وصول 10 رحلات تقل 1502 عامل مصري من العالقين بالكويت اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل علي متنها 3217 راكبا إلي مطارات 5 دول: مصر ، والهند، وتركيا ونيبال، وقطر ، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 10 رحلات تقل 1502 عامل من العالقين.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 10 سوف تصل إلي 4 مطارات هي مطار القاهرة والأقصر، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1502 عامل.





حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم 1653 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج.

والثالثة أير كايرو رحلة رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة علي الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15علي متنها 195 عاملا تصل لمطار القاهرة .

والرحلة الخامسة علي المصرية رقم 3066 قيام من الكويت 15.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار الأقصر ، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة علي طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30وعلي متنها 168 عاملا تصل إلي سوهاج ، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط.

والرحلة التاسعة علي طيران إيركايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة طيران الجزيرة رحلة رقم 1703 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



