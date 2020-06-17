خروج ٧٨ حالة عقب شفائهم من فيروس كورونا بمستشفيات عزل الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ،خروج ٧٨ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة .





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خروج ٢٥ حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و ٢٠ من مستشفي العزل بفاقوس ، و ١٢ من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٩ من مستشفي منيا القمح المركزي، و ٥ من مستشفي السعديين المركزي، و ٣ من مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ٣ من مستشفي أبو كبير المركزي، و حالة من مستشفي أولاد صقر المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي ٨٤٠ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٧٠ حالة بعزل الزقازيق، ١٤٧ بمستشفي السعديين، و ١٢٥ بمستشفي أبو حماد المركزي، و ٩٧ بمستشفي منيا القمح المركزي، ٧١ بعزل فاقوس، ٤٨ بمستشفي بلبيس، و ٣٣ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٢٩ حالات بالصدر، و ٢٨ بمستشفي ههيا المركزي، و ٢١ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و ٢١ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و ١٧ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و ١٠ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ٩ بحميات الزقازيق، و ٧ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و ٤ بمستشفي أبو كبير المركزي، و ٢ بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي.

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وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.





وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.