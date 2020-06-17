الداودى يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا





رافقه خلال الجولة، العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بقنا ومسئولى الشركات المنفذة للمشروع.





استهل الداودى، جولته بعقد اجتماع استمع خلاله إلى عرض تقديمى حول مكونات المشروع ونسب تنفيذ كل منها.





موضحًا أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ويتكون من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٥٧ مليون جنيه وتصل طاقته الاستيعابية إلى ٢٩ ألف م٣/ يوم ومن المقرر زيادتها مستقبلا لتصل طاقتها إلى ٤٠ ألف م٣/ يوم.





وأكد الداودى، أن معدلات تنفيذ المشروع تسير بشكل منتظم، حيث بلغت نسبة تنفيذ محطة المعالجة ٥٤ ٪ وهى مقامة على مساحة 245 فدان وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار ٧٩ ٪ و خطوط الطرد ٦٧ ٪ و.









ووجه المحافظ بتكثيف الجهود وزيادة عدد ساعات العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر بحد أقصى، مشيدًا بالتزام الشركات المنفذة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع جميع العاملين.





و أضاف محافظ قنا ، أن مشروعات الصرف الصحى تُعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظًا على البيئة والصحة العامة لهم، و أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع.





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