أخبار الفن.. ليلى غفران بصحبة ابن شقيق صدام حسين.. حسين أبو الحجاج من الشهرة إلى الكاوتش

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل.

رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل.

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر عن إصابة الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.









تعرض الفنان شريف منير ، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره فى العديد من الصور داخل منزله ، وفى خلفيتها علم مصر وهو الامر الذى تسبب فى هجوم شرس عليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









نشرت الفنانة ليلى غفران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.









تصدر المؤلف بشير الديك تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن تعاقده على مسلسل الإمبراطور؛ والذى يقدم فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكى والذى يجسده محمد رمضان ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.







