AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. ليلى غفران بصحبة ابن شقيق صدام حسين.. حسين أبو الحجاج من الشهرة إلى الكاوتش

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:20 م
حسين ابو حجاج
حسين ابو حجاج
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بشير الديك لـ عائلة أحمد زكى: مسلسل الإمبراطور بعيد عن السيرة الذاتية
رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل.
 

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر عن إصابة الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.


تعرض الفنان شريف منير ، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره فى العديد من الصور داخل منزله ، وفى خلفيتها علم مصر وهو الامر الذى تسبب فى هجوم شرس عليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


نشرت الفنانة ليلى غفران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 


تصدر المؤلف بشير الديك تريند جوجل وذلك بعد الإعلان عن تعاقده على مسلسل الإمبراطور؛ والذى يقدم فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكى والذى يجسده محمد رمضان ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 


تصدر الفنان حسين أبو حجاج تريند جوجل وذلك بعد ظهر يعمل في محل خاص به لإصلاح إطارات السيارات حيث عاد الى مهنته الأولى بعد أن اشتهر بعدد من الأعمال الفنية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلانه عن الإمبراطور .. وفاء عامر لـ محمد رمضان: محترم وفنان عظيم

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

بعد تعاقده على مسلسل أحمد زكى.. 3 صدمات مأساوية فى حياة بشير الديك

مش شايف غيره.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على تجسيد محمد رمضان لـ أحمد زكى

سلوى محمد على: أتمنى تقديم دور خادمة أحمد زكى

ردا على تصريحه السابق.. بشير الديك: محمد رمضان يقدم أحمد زكي بشرط توفر المؤلف والمخرج الجيدين

ترشيحاتنا

ابن عاق.. شخص يتعدى بالضرب المبرح على والدته بدمياط

نتيجة التظلمات وأبحاث الراسبين.. التعليم تصدر تنبيهات هامة لطلاب الأول والثاني الثانوي

لا تراها العين المجردة.. شاهد ما قاله الشيخ الشعراوي عن الفيروسات

أوتوبونج لـ صدى البلد: أُميل للاتحاد بسبب جمهوره.. وأتمنى العمل بمنظومة الزمالك يومًا ما

بمشاركة المحافظين.. الصحة تبحث أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا بالقاهرة والجيزة

75 جنيها.. السيسي يصدق على قانون الحد الأدنى لعلاوة المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لمدة شهرين.. عطلة رومانسية إجبارية لزوجين بسبب أزمة كورونا.. اعرف الحكاية