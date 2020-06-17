الإمام المجدد.. ماذا قالت الإفتاء في الذكرى 22 لوفاة الشعراوي

جدير بالذكر أن الشيخ

ترك وراءه مكتبة إسلامية تعد ذخرًا لطلاب العلم في شتى أنحاء العالم، وما زال يتذكره المصريون ويجتمعون لسماع خواطره في تفسير القرآن الكريم بأسلوبه الميسر الذي يفهمه المتبحر في علوم الدين وغير المتخصصين في الوقت ذاته.