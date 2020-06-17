تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل نادي ارسنال للمباراة كالآتي:









في حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: بيلرين - موستافي - ماري - تيرني





خط الوسط: تشاكا - جندوزي - ويللوك





خط الهجوم: أوباميانج - نيكاتاه - ساكا





وجاء تشكيل نادي مانشستر سيتي كالآتي:





في حراسة المرمى: إيديرسون





خط الدفاع: والكر - جارسيا - لابورتي - بنجامين ميندي





خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - ديفيد سيلفا





خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - جابريال خيسوس.









وتقام المباراة في التاسعة والربع من مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي.









يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل نادي ارسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.