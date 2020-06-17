سعره 40 جنيها.. مراسل صدى البلد لدى بروكسيل: مصل فيروس كورونا جاهز في أكتوبر.. فيديو

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، إن صدى البلد هي القناة الوحيدة في العالم العربي التي أكدت أنه سيكون هناك مصل لفيروس كورونا ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر ويكون جاهزا للاستخدام بداية العام المقبل، وذلك في تقرير تم إذاعته من شهر.





وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إحدى شركات الأدوية الكبرى في بلجيكا حصلت على كل التفاصيل بالاشتراك مع جامعة أوكسفورد وبدأوا في التجارب على هذا المصل في بلجيكا .





وتابع مجدي يوسف :" سيتم إعلان كافة نتائج التجارب السريرية على هذا المصل في شهر أغسطس".





أكمل مجدي يوسف: "بدء تجهيز خطوط الإنتاج لمصل فيروس كورونا كي تكون قادرة على الإنتاج من شهر أكتوبر".



