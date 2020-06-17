الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بعد خطأ فادح من ديفيد لويز.. فيديو





نادي ارسنال كان حظه سيئًا في بداية المباراة، حيث فقد جهود لاعبه السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة الخامسة بعد تعرضه للإصابة، ليعوضه زميله داني سيبايوس، كما استبدل الإسباني ميكيل ارتيتا المدرب الفني للجانرز، اللاعب ماري، بديفيد لويز، بعد إصابة الأول في الدقيقة 22.





وفي الدقيقة 35، تصدى برناند لينو حارس مرمى ارسنال لتسديدة ديفيد سيلفا، ثم تسديدة أخرى لرياض محرز ببراعة بعدها بأربع دقائق، حيث كان نجم الشوط الأول من قبل نادي ارسنال.





وفي الدقيقة 47، ومن خطأ فادح لديفيد لويز في ابعاد تمريرة كيفن دي بروين، وصلت الكرة إلى رحيم ستيرلنج والذي سددها بقوة في شباك ارسنال معلنًا عن هدف التقدم لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول.





يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل نادي ارسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي وارسنال، بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، لبطولة الدوري الإنجليزي.