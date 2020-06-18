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وطلعنا من وسط الموت.. المصريون المحتجزون في ليبيا فور الوصول: تحيا مصر والرئيس لا ينسى أبناء الوطن

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:39 ص
المصريين المحتجزين
المصريين المحتجزين في ليبيا
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة وصول المصريين المحتجزين إلى أرض مصر الغالية .

وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا: "مكنش في أمل إننا نرجع وطلعنا من وسط الموت وكنا على يقين بأن مصر لا تترك أبناءها وأن الرئيس السيسي لن يتركنا ".

وتابع آخر: "نشكر الرئيس السيسي على إعادتنا إلى أرض الوطن مرة أخرى"، ونشعر بالسعادة لإعادتنها مرة أخرى ".

وأكمل أخر: "ربنا يحفظ الرئيس السيسي"، وردد المصريون العائدون من ليبيا :" تحيا مصر ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حمد الله على السلامة يا ولاد مصر ".

وأضاف موسى، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء ازمة المصريين المحتجزين في ليبيا .

وتابع : "الرئيس السيسي يدافع عن كل مواطن داخل وخارج الجمهورية ".

ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على  مدار الأيام الماضية.

كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.

وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز
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