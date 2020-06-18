اللقطات الأولى لعودة المصريين من ليبيا إلى أرض الوطن ..فيديو

ينشر موقع "صدى البلد"، مقطع فيديو وصورا تظهر اللحظات الأولى لعودة المصريين من ليبيا إلى أرض الوطن.





عاد المصريون الذين كانوا محتجزين في الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، إلى أرض الوطن بعد تدخل الدولة وأجهزتها وحل الأزمة مع الجهات الليبية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مع السلطات الليبية ساهمت في إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.





وجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية .





كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم .



