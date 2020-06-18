دار الإفتاء: التأمل في الآيات يُشعرُ العبدَ بمدى عظمة الخالق.. فيديو

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن الإسلام يَحثُّنا على إعمالِ عقولِنا التِي ميزنا اللهُ بها في مختلفِ المجالات، لِما في ذلك من خيرٍ لنا وللبشريةِ، وقد أمرَنا اللهُ بالتفكرِ والتدبرِ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}.





وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أن الله سبحانه وتعالى قد جعلَ التفكرَ من سماتِ عبادِه المُقرَّبِين: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.





وأشارت إلى أن التأمل في آياتِه عز وجلَّ يُشعرُ العبدَ بمدى عظمةِ الخالقِ سُبحَانَه وتَعَالى ويزيدُه سَكينةً وإيْمَانًا: {سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}.





وأوضحت، أن فضل العالمِ الذي يستخدمُ عقله عَظيمٌ لقوله ﷺ: « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ».