الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وطقس معتدل اليوم.. والعظمى 32 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم، الخميس، وهو معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يبقى الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يبقي الطقس حار خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات الليل والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويكون الطقس على محافظات الصعيد، مائل للحرارة شمال، شديد الحرارة جنوبا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.
أما عن حالة الطقس غدا الجمعة، تكون مائلة للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح نشطة، ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويبقى الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأيضا على جنوب غرب البلاد.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.