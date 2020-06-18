الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وطقس معتدل اليوم.. والعظمى 32 درجة

أما عن حالة الطقس غدا الجمعة، تكون مائلة للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح نشطة، ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ويبقى الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأيضا على جنوب غرب البلاد.