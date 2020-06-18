AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وطقس معتدل اليوم.. والعظمى 32 درجة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:29 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
Advertisements
نورهان خفاجى
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم، الخميس، وهو معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يبقى الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يبقي الطقس حار خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات الليل والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد، مائل للحرارة شمال، شديد الحرارة جنوبا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32  للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.

أما عن حالة الطقس غدا الجمعة، تكون مائلة للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح نشطة، ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويبقى الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأيضا على جنوب غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33  للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بعدة مناطق غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الجمعة

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة غدا على المحافظات.. والقاهرة 35 درجة

توقعات الطقس غدا.. أمطار خفيفة ورياح في مناطق متفرقة والأجواء معتدلة بالمحافظات

الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم على البلاد ورياح محملة بالأتربة.. وارتفاع في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

شوبير: عمرو الجنايني رفض منح لقب الدوري لـ الأهلي

كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 3 قيادات فى العزل و260 جنديا مصابا.. و1840 بالحجر الصحي

مريهان حسين تشعل إنستجرام بفيديو مجمع لتقليد الفنانين

أمين صندوق الزمالك: أحب حسين الشحات وأرغب في عودة عمر جابر للفريق

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول