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حوادث

استولي علي مليون و600 ألف دولار.. ضبط صاحب شركة نصب علي شركات أجنبية بزعم تصدير كمامات

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:38 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على الشركات بالدول الأجنبية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بصفته وكيلًا عن شركة إستيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية، بتعرض مسئولى الشركة لواقعة إحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل "صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.


ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجـــرامــــى هو ذات الشخص المتهم "سبق إتهامه فى 97 قضية "نصب، شيكات، تبديد " كما أنه مُتهم بالإحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا أخرى.

وتبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا إحتياليًا واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة - خلافًا للحقيقة – وفى الأونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التى إجتاحت دول العالم قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق قيامة بالإتفاق مع مسئولى الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوى وقام مسئولى الشركة بتحويل مبلغ  "مليون وستمائة ألف دولار أمريكى" على حسابه البنكى بالقاهرة ، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها  وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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