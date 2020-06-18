هبة مجدى فى أحدث إطلالة عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.









وظهرت هبة مجدى فى الصوة بتيشرت أحمر .









ونالت الصورة إعجاب الجماهير وعلقوا كالتالى :

-قمر ماشاء الله ، وأضاف أخر "جميلة ربنا يحميكى".









وعلقت أخرى "قوليلنا بتستخدمى ايه عشان الجمال ده ".









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يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي



