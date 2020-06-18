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فن

هبة مجدى فى أحدث إطلالة عبر إنستجرام ..شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هبة مجدى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.


وظهرت هبة مجدى فى الصوة بتيشرت أحمر .


ونالت الصورة إعجاب الجماهير وعلقوا كالتالى :
-قمر ماشاء الله ، وأضاف أخر "جميلة ربنا يحميكى".


وعلقت أخرى "قوليلنا بتستخدمى ايه عشان الجمال ده ".


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يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي

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