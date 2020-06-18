هبة مجدى فى أحدث إطلالة عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت هبة مجدى فى الصوة بتيشرت أحمر .
ونالت الصورة إعجاب الجماهير وعلقوا كالتالى :
-قمر ماشاء الله ، وأضاف أخر "جميلة ربنا يحميكى".
وعلقت أخرى "قوليلنا بتستخدمى ايه عشان الجمال ده ".
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يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي