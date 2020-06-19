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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. موعد عودة فايلر لتدريبات الفريق.. النادي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:27 ص
أخبار الأهلي
أخبار الأهلي
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


عرض برنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور، تقديم الإعلامي علاء أبو بكر، مقطع فيديو يحتوي على حفل زفاف في فندق بالتجمع الخامس أقامه لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي بالمخالفة لقرار حظر التجول والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.


استقرت إدارة الأهلي، على تفاصيل الخطة الكاملة لعودة النشاط الرياضي داخل النادي بعد العديد من الاجتماعات خلال الساعات الماضية قادها محمود الخطيب رئيس النادي.


كشف حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو نجم الاهلي المعار لـ الاتفاق السعودي عن موقف أزارو من العودة للفريق أو الرحيل نهائيا نهاية الموسم الجاري. 


يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 25 يونيو الي مصر تمهيدًا لقيادة تدريابت الفريق الاول استعدادًا لعودة النشاط الرياضي .
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