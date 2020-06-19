حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن اقتراب ظهور 3 لقاحات لـ كورونا.. أيتن عامر تطالب الدعاء لرجاء الجداوي.. الزمالك يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، الدول إلى التعاون في إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمجرد التوصل إليه.
وأوضحت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان - أثناء مؤتمر صحفي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أن هناك حوالي 300 لقاح تجريبي قيد الاختبارات حاليا
نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لرجاء الجداوي.
وعلقت أيتن عامر على الصورة قائلة "من فضلكوا ادعوا لمدام #رجاء_الجداوى ان ربنا يشفيها و يعافيها و يعفو عنها و يعدى الازمة دى على خير"
زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلن عن حصول النادي على توقيع لاعبان على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية.