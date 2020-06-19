AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن اقتراب ظهور 3 لقاحات لـ كورونا.. أيتن عامر تطالب الدعاء لرجاء الجداوي.. الزمالك يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، الدول إلى التعاون في إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمجرد التوصل إليه.
وأوضحت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان - أثناء مؤتمر صحفي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أن هناك حوالي 300 لقاح تجريبي قيد الاختبارات حاليا


نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لرجاء الجداوي.

وعلقت أيتن عامر على الصورة قائلة "من فضلكوا ادعوا لمدام #رجاء_الجداوى ان ربنا يشفيها و يعافيها و يعفو عنها و يعدى الازمة دى على خير"


زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلن عن حصول النادي على توقيع لاعبان على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية. 

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الزمالك " أن أحمد مرتضي عضو مجلس الادارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة كان لهما كل الفضل في انهاء الصفقتين.


نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات جديدة ب تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأشار وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي مصر عبر تطبيق واتس آب إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2020، في تمام العاشرة صباحا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار.. نبأ روسي سار بشأن كورونا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. قطر فوق صفيح ساخن

أهم الأخبار: إعلان لقاح كورونا نهاية 2020.. مصير الثانوية العامة.. مودة الأدهم فى قبضة الأمن

ادعوا لحبيبتنا.. آيتن عامر تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

دخلت العناية المركزة.. نجوم الفن يدعمون رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا

حدث ليلا.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي..بشرى سارة عن لقاح ريمديسيفر.. اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح

مرتضى منصور يعلن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن التوصل للمرحلة النهائية لاختبار 3 لقاحات لـ كورونا

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة؟

موجز السوشيال ميديا: الصحة العالمية تحسم جدل ارتداء الكمامة القماشية.. ريم مصطفى تنشر أول بوستر لمسلسلها مع أحمد العوضى.. مي عمر توجه رسالة لزوجها

4 أطعمة تحميك من نزلات البرد في الصيف

مشاهير لم يتقنوا القيادة ولم يحصلوا على رخصة

AMD تطرح جيلا جديدا من سلسلة معالجات Ryzen 3000.. بسعر منخفض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط