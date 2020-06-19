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فن

محمد فؤاد: خالص الدعاء لجلالة الملك محمد السادس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:46 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد فؤاد، على الدعاء للملك محمد السادس، من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام".

نشر محمد فؤاد، صورة له وعلق عليها قائلًا :" خالص الدعاء لجلالة الملك محمد السادس .. ملك المغرب بأن يتم الله شفاءه علي خير.. وأن يمتعه دائما بالصحة والعافية".

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يذكر أن  الفنان محمد فؤاد استعاد، ذكريات فيلم رحلة حب مع النجم أحمد حلمي، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد فؤاد صورة من كواليس فيلم "رحلة حب برفقة الفنان احمد حلمي تم عرضه في السينما عام2001".

فيلم "رحلة حب" شارك في بطولته عدد من النجوم منهم نشوي مصطفي، عبدالرحيم حسن، نوال هاشم، سعيد صادق، ماهر يونس، أحمد عقل، عبدالله مشرف، أحمد سعيد عبدالغني، جميل راتب، علياء عساف، وأخرون وهو من تأليف محمد فؤاد، وإخراج محمد النجار.

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