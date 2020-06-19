انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

أقدم شاب علي الانتحار بشنق نفسه بقرية بطره التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية لمروره بحالة نفسيه سيئه .





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من مامور مركز شرطة طلخا بورود بلاغا من بعض الاهالي بقرية بطرة دائرة المركز بالعثور علي جثة شخص منتحر داخل مسكنة .





وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "حمدي أ. ع . "١٨ عاما

مربوطه بحبل بسقف غرفته ،وبسؤال اسرته اكدوا مروره بازمه نفسيه منذ فتره.



