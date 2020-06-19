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حوادث

انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:36 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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همت الحسينى
أقدم شاب علي الانتحار بشنق نفسه بقرية بطره التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية لمروره بحالة نفسيه سيئه .

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من مامور مركز شرطة طلخا بورود بلاغا من بعض الاهالي بقرية بطرة دائرة المركز بالعثور علي جثة شخص منتحر داخل مسكنة .

وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "حمدي أ. ع . "١٨ عاما 
مربوطه بحبل بسقف غرفته ،وبسؤال اسرته اكدوا مروره بازمه نفسيه منذ فتره. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
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