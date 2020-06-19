AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خاص | حقيقة إصابة شيماء الشايب بـ فيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:44 م
شيماء الشايب
شيماء الشايب
Advertisements
سعيد فراج
نفت الفنانة شيماء الشايب، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية. 

وطمأنت شيماء الشايب، جمهورها ومحبيها، من خلال تصريح خاص لـ «صدى البلد» وقالت فيه إن حالتها الصحية مستقرة، مستنكرة تلك الأخبار المزعجة قائلة: «يا ساتر يا رب .. لا الحمد لله انا كويسة». 

كان احدث أعمال شيماء الشايب الفنية، كليب "أنا مش مجروحة"، الذي تم طرحه في فبراير الماضي عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وقناة موسيقى نت وورك.

كليب "أنا مش مجروحة" لـ شيماء الشايب، من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس و ماستر ماهر صلاح،وتم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها مؤخرًا.

وتقول كلمات الأغنية: أنا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي كساب تطرح كليب أغنيتها الجديدة امتى.. فيديو

بعد كورونا فيروس لـ محمد رمضان.. تعرف على أبرز الأغاني في زمن الكورونا

ترشيحاتنا

مصدرها أوروبا .. الصين تكشف سبب الموجة الثانية لفيروس كورونا في بكين

تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية لمواطنيها بسبب كورونا.. ما القصة؟

قرض بـ5.2 مليار دولار.. صندوق النقد يدرج طلب مصر بجدول اجتماعاته

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

هكذا الحياة الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لا تدوم على حال

إدمان المخدرات يدفع أبوين لبيع طفلهما حديث الولادة.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فياجرا طبيعية.. فوائد الزنك للرجال

إدمان المخدرات يدفع أبوين لبيع طفلهما حديث الولادة.. اعرف الحكاية

مشخصاتية الفنانين على السوشيال ميديا.. نانسي زيدان: نفسي أمثل وأقابل عادل إمام.. فيديو