خاص | حقيقة إصابة شيماء الشايب بـ فيروس كورونا





لا الحمد لله انا كويسة ». وطمأنت شيماء الشايب ، جمهورها ومحبيها، من خلال تصريح خاص لـ «صدى البلد» وقالت فيه إن حالتها الصحية مستقرة، مستنكرة تلك الأخبار المزعجة قائلة: «يا ساتر يا رب ..





كان احدث أعمال شيماء الشايب الفنية، كليب "أنا مش مجروحة"، الذي تم طرحه في فبراير الماضي عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وقناة موسيقى نت وورك.





كليب "أنا مش مجروحة" لـ شيماء الشايب، من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس و ماستر ماهر صلاح،وتم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها مؤخرًا.





وتقول كلمات الأغنية: أنا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.

