وزيرة الصحة تتحدث عن ضرورة الاهتمام بالأمراض الأخرى وسط أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان، إنه منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بأنهم أكثر الفئات عرضة لمضاعفات الإصابة.





وأضافت "زايد " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أن بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير وجهت بصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر بدلا كل شهر للتخفيف عنهم والحفاظ على صحتهم وأكثر قدرة لمواجهة كورونا.





وأشارت وزيرة الصحة والإسكان، إلى أنه منذ أول يوم الرئيس السيسي دائما يشدد على برامج قوائم الانتظار وحملة السيدات لتسير بالتوازي مع الأعمال والإجراءات الصحية المتبعة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.



