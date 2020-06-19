الناس خايفة تروح المستشفى.. وزيرة الصحة: انخفاض عدد قرارات نفقة الدولة مع ظهور كورونا.. فيديو





وأضافت هالة زايد خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر": المواطن مش راضي ييجي المستشفى، كما لاحظنا إنخفاضا تدريجيا في عدد قرارات نفقة الدولة آخر 3 أشهر.. الناس بقي عندها خوف من انها تروح مستشفى".





وتابعت: أن حملة 100 مليون صحة عالجت 2.7 مليون مواطن مصاب بفيروس "c"، معقبة : انا عايزة أتخيل لو كان 2.7 مليون مواطن عرضة لـ كورونا ومكنوش اتعالجوا من فيروس "c" كان هيبقي الوضع إيه.





وأوضحت أنه في حالة عدم علاجهم كان الأمر سيشكل خطرا على المريض، لافته إلى أن عدد الوفيات في حينها سيكون مختلفا تماما، "كان زمانا في شكل تاني مختلف عن الحالي تماما".





وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قام برنامج "قوائم الانتظار" بإجراء 450 ألف عملية جراحية، 60% من تلك الجراحات خاصة بأمراض القلب، سواء كان قسطرة، أو جراحات.



ولفتت إلى أن حملة فحص السيدات وفي خلال 6 أشهر شهدت وجود 6 ملايين سيدة، كما تم علاج السيدات التي ثبتت إصابتها بسرطان الثدي، لافته إلى أن تلك الحملات جعلت المواطن المصري أكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه منذ بداية جائحة كورونا والرئيس السيسي يوجه ويشدد على العمل في البرامج المختلفة مثل قوائم الانتظار وحملة فحص السيدات وغيره.