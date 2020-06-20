ينتظر الأهلي.. لاعب إنبي يرفض الزمالك

رفض أسامة جلال مدافع فريق إنبي، الانتقال إلى نادي الزمالك، رغم محاولة القلعة البيضاء ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب.
كان اللاعب دخل دائرة اهتمامات الزمالك لضمه الفترة المقبلة، علمًا بأن النادي الأبيض لم يرسل أي عرض رسمي لإدارة إنبي حتى الآن، للحصول على خدماته.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن اللاعب ليس مقتنعًا بالانتقال إلى للزمالك، وينتظر النادي الأهلي، للدخول في مفوضات والحصول على خدماته، سواء في الصيف المقبل، أو مستقبلًا.
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وخاض أسامة جلال، 12 مباراة مع إنبي هذا الموسم في الدوري المصري، وتمكن من صناعة هدف واحد.