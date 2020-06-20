العثور على سيدة ونجلها متوفيان داخل منزل بمنيا القمح..والتحريات الأولية: اختناق بالغاز

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح منذ قليل، على جثة لسيدة ونجلها متوفيان، داخل مسكنهما بقرية الصنافين دائرة المركز، وتم إخطار نيابة منيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة .

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على سيدة ونجلها متوفيان داخل مسكنهم بقرية الصنافين دائرة المركز.

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فيما تبين ان أحد السيدات إكتشفت الواقعة عندما تأخرت المتوفية في الأستيقاظ فطرقت عليها الباب فلم تجيب وتم الإستعانه بالأهالى وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وعلي الفور أنتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح،وتبين وفاة السيدة ونجلها ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة الإختناق بالغاز، وجارى سماع أقوال الجيران وأهالى المتوفيان.

تم التحفظ علي الجثث وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة.