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من حقنا الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا .. النائب أبو العينين: وزير السياحة شعلة نشاط ويعمل على حل مشاكل القطاع

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:25 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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هاني حسين
وجه  النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب،  التحية والتقدير إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني، قائلا:"  شعلة نشاط ووطنية تتحرك على الأرض".


وأضاف محمد ابو العينين في  تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"حضرت أكثر من لقاء معه وتعرفت على أفكاره ويريد أن يفتتح أماكن أثرية جديدة كل شهر".


وتابع محمد أبو العينين :"  لن أنسى مواقف لوزير السياحة والآثار عندما قام بحصر جميع مشاكل الاستثمار في السياحة ، وعمل على توفير حلول لجميع مشاكل الاستثمار في السياحة ".


وأكمل محمد  أبو العينين :"  خالد العناني بلغنا أنه تم تشكيل لجنة معنية بمشاكل قطاع السياحة واستطاعوا التوصل لحلول جذرية ".


وتابع محمد أبو العينين :"  لدينا فكر جديد يتم تقديمه برؤى جديدة ومن حقنا الوصول إلى 40 و50 مليون سائح في العام ".
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