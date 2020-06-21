من حقنا الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا .. النائب أبو العينين: وزير السياحة شعلة نشاط ويعمل على حل مشاكل القطاع

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني، قائلا:" شعلة نشاط ووطنية تتحرك على الأرض".









وأضاف محمد ابو العينين في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"حضرت أكثر من لقاء معه وتعرفت على أفكاره ويريد أن يفتتح أماكن أثرية جديدة كل شهر".









وتابع محمد أبو العينين :" لن أنسى مواقف لوزير السياحة والآثار عندما قام بحصر جميع مشاكل الاستثمار في السياحة ، وعمل على توفير حلول لجميع مشاكل الاستثمار في السياحة ".









وأكمل محمد أبو العينين :" خالد العناني بلغنا أنه تم تشكيل لجنة معنية بمشاكل قطاع السياحة واستطاعوا التوصل لحلول جذرية ".









وتابع محمد أبو العينين :" لدينا فكر جديد يتم تقديمه برؤى جديدة ومن حقنا الوصول إلى 40 و50 مليون سائح في العام ".