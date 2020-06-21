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فايق عزب: كسبت جمهور الشباب بعد ظهوري مع رمضان في الأسطورة

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:23 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان فايق عزب، إنه اكتسب شريحة من الجمهور، في السنوات الأربع الأخيرة، والمتمثلة في فئة الشباب، من خلال مشاركته في مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، قائلًا: "ماكنش عندي الجمهور ده واكتسبته بعد ظهوري مع رمضان".

وكشف فايق عزب، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان، موضحًا أن الأخير قال له ذات مرة على هامش تصوير أحد المشاهد: "أنا دخلت التاريخ عشان مثلت معاك"، مؤكدًا أن محمد رمضان كان رقيقًا في التعامل ويصنع حالة من البهجة في الكواليس.

وأشار إلى تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، في عدد من الأعمال، أبرزهم فيلم "السادات"، لافتًا إلى أنه كان يُشبهه دائمًا بـ"زكي رستم"، قائلا: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني". 
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